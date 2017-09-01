Порошенко: війна не є перешкодою для проведення реформ

Президент Петро Порошенко переконаний, що війна не є перешкодою для проведення реформ.

Як передає кореспондент УІНАН, про це він повідомив під час церемонії відкриття новозбудованої Пісочинської загальноосвітньої школи у Харківській області.

Читайте такожПорошенко переконаний, що Україна буде успішною та стане членом ЄС «В умовах війни, в умовах агресії, держава, влада продемонструвала, що війна не є перешкодою для проведення реформ. Ми забезпечили економічне зростання», - заявив глава держави.

«Кілька днів тому ми відкривали нові мости, нові дороги, школи, дитячі садки. Сьогодні буде відкрито новий перинатальний центр, новий центр надання адміністративних послуг», - додав Порошенко.