Порошенко: війна не є перешкодою для проведення реформ
11:34, 01 вересня 2017Політика
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Він заявив, що навіть в умовах агресії керівництво країни забезпечило економічне зростання.
Він заявив, що продовжується відкриття соціальних та інфраструктурних об'єктів \ Facebook Петро Порошенко
Президент Петро Порошенко переконаний, що війна не є перешкодою для проведення реформ.
Як передає кореспондент УІНАН, про це він повідомив під час церемонії відкриття новозбудованої Пісочинської загальноосвітньої школи у Харківській області.
Читайте такожПорошенко переконаний, що Україна буде успішною та стане членом ЄС «В умовах війни, в умовах агресії, держава, влада продемонструвала, що війна не є перешкодою для проведення реформ. Ми забезпечили економічне зростання», - заявив глава держави.
«Кілька днів тому ми відкривали нові мости, нові дороги, школи, дитячі садки. Сьогодні буде відкрито новий перинатальний центр, новий центр надання адміністративних послуг», - додав Порошенко.
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