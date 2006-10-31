Цушко заявляє, що його переслідують через ЄЕСУ

Лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО з трибуни Верховної Ради України звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати ситуацію навколо погроз йому і членам його сім’ї.

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що після виступу на одному із телеканалів, де він процитував слова Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що діяльність корпорації “Єдині енергетичні системи України” завдала збитків державі у розмірі 8 млрд. грн., йому та його сім’ї почали надходити телефонні дзвінки з погрозами.

«Я і моя сім’я були піддані незаконному тиску і переслідуванню зі сторони невідомих осіб», - заявив В.ЦУШКО.

Він сказав: «Невідомі погрожували мені і членам моєї сім’ї», щоб він припинив висловлюватись з приводу ЄЕСУ.

За словами лідера фракції СПУ, тим, хто погрожував, були відомі не лише його домашній і робочий телефони, але й мобільні телефони його дітей.

В.ЦУШКО повідомив, що звернувся «у відповідні інстанції розібратися і дати оцінку ситуації, яка склалася, а також забезпечити охорону сім’ї, поки буде вестись розслідування інциденту».

На його думку, розслідування має бути відкритим та об’єктивним, щоб «показати недопустимість використання у політиці недостойних методів політичної травлі тих, хто думає по-іншому».