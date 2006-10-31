Верховна Рада почала розгляд держбюджету-2007

Верховна Рада України розпочала розгляд проекту Закону «Про державний бюджет України на 2007 рік».

Як повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, згідно з регламентом ВР, це питання розглядатиметься 2 години. Він зазначив, що голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідатиме 15 хвилин, а 10 хвилин відповідатиме на запитання, потім по 10 хвилин триватиме виступ першого віце-прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та його відповіді на запитання. Також 10 хвилин виступатиме голова Рахункової палати України. Годину обговорюватиметься бюджет представниками комітетів, фракцій та народними депутатами України. О.МОРОЗ зазначив, що потім буде заключне слово представника уряду та Верховної Ради України.

О.МОРОЗ зазначив, що над проектом бюджету на наступний рік в комітетах та фракціях парламенту «працювали як ніколи конструктивно». На звернення фракції БЮТ перенести розгляд цього питання, О.МОРОЗ відповів, що БЮТ має бути послідовна, оскільки раніше фракція заявляла про необхідність розгляду проекту не пізніше 20 жовтня. О.МОРОЗ зазначив, що бюджет потрібно розглядати не політизовано. Він не виключає, що у випадку, коли Верховна Рада визнає проект недосконалим, можливе прийняття рішення про повторне перше читання проекту бюджету на наступний рік.