Герасим’юк пояснила свій вихід з НС-НУ

Нардеп від НУ-НС Ольга Герасим’юк заявила про свій вихід з партії "Народний союз "Наша Україна" відразу після партійної політради. Своє рішення нардеп прокоментувала в інтерв`ю виданню "Газета по-киевски".

"З часу минулого з`їзду немає ніяких змін на краще. Рішення це у мене було готове давно, на з`їзді я тільки утвердилася в ньому...", - каже Герасим’юк і зазначає - "З рядовими нашоукраїнцями я маю чудові стосунки, це люди, які не втратили української ідеї, буду поряд з ними. Вони мене зараз питають: куди йти, де узяти національно-демократичну силу, до якої можна приєднатися? Тому що «Наша Україна» зникає з політичної карти країни".

Нардеп наводить додаткові аргументи: "По всій країні з вулиць зникли прапори, символіка «Нашої України». Це, зокрема, через те, що давно закрилися виконавчі комітети партії. Людям, які працювали на місцях, припинили платити зарплату. Тільки перед з`їздами видають частину зарплати і включають телефони у виконкомі. Зараз від партії нічого не залишилося, її наче прибили мухобійкою. Все орієнтовано на вибори, на окремих депутатів – їм потрібно потрапити до парламенту! Для мене особисто такий підхід неприйнятний – якщо зникне ця партія, тоді вони можуть пройти за списками БЮТ або партії Литвина, для них ідея неважлива, головне – знову потрапити в будівлю під куполом. Сумно про це говорити – зникла найпотужніша, легендарна партія, яка дала країні свободу".

Пані Герасим’юк поділилася і планами на майбутнє: "Я йду не для того, щоб кудись перейти. Не збираюся поки вступати в жодну партію. Виконуватиму свої депутатські функції – з питань співпраці з Євросоюзом, з українських національних питань... Якщо з`явиться колись гідна національно-демократична сила – можу подумати про те, щоб її підтримати".