Депутати Київради нарешті повсідалися

Депутати від фракції БЮТ у Київській міській раді досягли домовленості з головуючим на засіданні Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ щодо розсадки у залі під час пленарних засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам депутат від БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ.

«Зупинились на середньому варіанті – між тим, який пропонували ми, і який пропонувала погоджувальна рада. На сьогодні уся фракція БЮТ буде сидіти разом. Це буде один із бокових секторів. Це не зовсім правильно, але й не зовсім неправильно, як це планувалось. Тобто, якийсь компроміс знайшли», - сказав депутат.

Стосовно інших фракцій О.БРИГИНЕЦЬ зауважив, що не знає, як вони будуть розміщуватись у залі.

На початку засідання сесії Київради своє незадоволення щодо запропонованих місць висловила фракція СПУ. При цьому депутати-соціалісти заявили, що працюватимуть, але попросили це питання вирішити.

Фракція БЮТ у Київраді, за словами О.БРИГИНЦЯ, сьогодні вимагатиме голосувати щодо питань, які вона пропонувала на попередній сесії, тобто стосовно тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема, не підвищувати їх до рівня, більшого від діючих у 3-3,5 рази. Також БЮТ заявляє, що не голосуватиме по земельних питаннях і питаннях власності, а їх, як наголосив О.БРИГИНЕЦЬ, сьогодні на порядку денному 95%.

Позицію БЮТ, за словами депутата, підтримають також частково «Наша Україна», частково депутатська група Віталія КЛИЧКА та ряд депутатів з інших фракцій.

Водночас, як буде проходити голосування з цих питань, О.БРИГИНЕЦЬ не знає.

Як повідомляв УНІАН, на сесії Київради 26 жовтня відбулися сутички між депутатами, оскільки представники БЮТ були проти запропонованого горизонтального (а не вертикального, як раніше) розміщення у сесійному залі.

В результаті було оголошено про проведення погоджувальної наради з керівниками фракцій й досягнуто домовленості, що сесія оголосить перерву відразу після затвердження порядку денного й заслуховування депутатських запитів і заяв.