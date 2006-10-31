Богатирьова з`ясувала, що у Януковича працюють тупі провокатори

Лідер фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова вважає, що заяви прем`єр-міністра Віктора Януковича про те, що Чорноморський флот РФ може продовжити своє базування на території України після 2017 року були не досить коректно інтерпретовані у ЗМІ.

"Якщо так ставити питання, то воно звучить провокаційно. Прем`єр такого не говорив", - сказала вона під час перерви в ранковому засіданні парламенту.

Також, за словами Богатирьової, зараз немає сенсу пов`язувати питання перебування флоту з ціною на російський газ для України.

"Можливо, розглядати (питання перебування флоту), можливо, і змінювати. Коли буде 17 рік, тоді будемо розглядати усі ці питання остаточно", - заявила лідер фракції Партії регіонів.

"Усі промови урядовців і членів міністерств нижчого рівня, які сьогодні починають цю тему обговорювати, - це є тупа провокація", - додала вона.

Також Богатирьова зазначила, що Україна підтвердила, що буде і надалі виконувати зобов`язання, які на себе взяла (щодо базування флоту): "Нам не все подобається, але ті, хто педалює ці питання – провокатори. До 17 року ще багато води спливе".

Українська правда