ПР відхрещується від коаліції з БЮТ, але депутатам ніхто не забороняє...

Фракція Партії регіонів не веде жодних переговорів про створення коаліції з БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Переговорів немає, але консультації між депутатами можуть йти, бо цього ніхто не забороняє», - сказав він.

За словам Б.КОЛЕСНІКОВА, зараз головне - це вихід з кризи, і тому для ухвалення важливих рішень бажано б мати конституційну більшість. «Бажано б мати конституційну більшість, щоб ніхто не озирався і всі ухвалювали чіткі прагматичні рішення», - сказав він.

У той же час Б.КОЛЕСНІКОВ спростував усі заяви про начебто можливий силовий сценарій зміни влади. «Якщо у когось є факти, то треба повідомити Президенту, голові СБУ і генпрокурору, а не роздавати популістські інтерв’ю», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.