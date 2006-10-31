Верховна Рада таки розгляне відставку Луценка

Профільний комітет Верховної Ради завтра винесе на голосування у сесійну залу парламенту заяву міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про відставку, незважаючи на те, що він її відкликав.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова Комітету ВР з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Віктор ТИХОНОВ.

За його словами, сьогодні зранку відбулось засідання комітету, на якому були присутні усі міністри, що написали заяви про відставку. «Комітет задовольнив їхнє прохання і завтра це питання буде розглядатись (у парламенті)», - сказав В.ТИХОНОВ.

Він зауважив, що ніхто, окрім Ю.ЛУЦЕНКА, не відкликав своєї заяви, але все одно комітет «прийняв рішення звернутися до Верховної Ради з тим, щоб вона запросила ЛУЦЕНКА подати звіт про свою діяльність з подальшим звільненням його з посади, а також звернутись до прем’єр-міністра, щоб він дав подання на його звільнення».

В.ТИХОНОВ додав, що у ході обговорення питання практично усі члени комітету висловились з цього приводу «по всіх (міністрах) пройшло спокійно, а по ЛУЦЕНКУ виступив кожний і кожний навів приклад по негативній роботі, і я не міг не поставити на голосування це питання».

В.ТИХОНОВ також не виключив, що до завтрашнього дня деякі міністри можуть відмовитись від своїх заяв про звільнення. Він зауважив, що перед засіданням комітету у ході розмов з міністрами він дійшов такого висновку.

Водночас, як повідомив УНІАН міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністри можуть відкликати свої заяви лише у разі, якщо буде відповідне рішення фракції, партії, блоку «Наша Україна» та рішення Президента України. Він зауважив, що поки зустріч з Президентом не планується.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО сказав журналістам, що готовий звітувати у парламенті у будь-який час. На його переконання, його звіт буде сприйнято позитивно і він не матиме негативних наслідків, на які сподіваються ініціатори звіту.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у секретаріаті Верховної Ради було зареєстровано заяви про відставку міністрів від блоку «Наша Україна»: міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА, міністр культури Ігоря ЛІХОВОГО, а також заяву від міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА (Ю.ЛУЦЕНКО призначений у Кабмін за домовленістю між Президентом і прем’єром).

Того ж дня Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що відкликав свою заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ України “у зв’язку із досягнутим консенсусуальним рішенням Президента України, голови ВР і прем’єр-міністра”.