БЮТ і Регіони блокували трибуну ВР

Трибуну Верховної Ради блокували депутати із фракцій БЮТ та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, блокування розпочалося після того, як виступила лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Перед цим її фракція звернулася до парламенту з проханням, щоб Ю.ТИМОШЕНКО як лідер опозиції отримала 10 хвилин для виступу. Верховна Рада не підтримала цю пропозицію. «За» проголосувало 184 народних депутати із 435, зареєстрованих у залі.

Тоді Ю.ТИМОШЕНКО було надано слово як представнику фракції БЮТ. Вона виступала 3 хвилини.

Після цього депутат від БЮТ Левко ЛУК’ЯНЕНКО запропонував віддати свої 3 хвилини Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО зможе продовжити свій виступ замість Л.ЛУК’ЯНЕНКА лише тоді, коли виступатимуть народні депутати.

Зараз відбуваються виступи представників фракцій, потім мали б бути виступи представників комітетів ВР, і лише після того – виступи народних депутатів України.

Народні депутати із фракції БЮТ після слів О.МОРОЗА заблокували трибуну парламенту. З іншого боку до трибуни підійшли представники фракції Партії регіонів.

Ю.ТИМОШЕНКО продовжує виступати, оскільки їй передали свій час для виступу представники двох комітетів ВР від БЮТ Юрій СЕРБІН та Валерій КАЛЬЧЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО продовжила свій виступ з тих слів, що у Верховній Раді при головуванні О.МОРОЗА розпочалася «диктатура».

Трибуна парламенту розблокована, робота триває. Депутати розглядають проект державного бюджету на 2007 рік.