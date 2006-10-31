Біля посольства України в Москві спалили опудало Ющенка

10 активістів руху "Росія молода", що проводили у вівторок акцію біля посольства України в Москві, підбігли до будинку, встановили опудало із сіна з написом "Ющенко" і підпалили його.

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на прес-секретаря руху Олександра Калугіна.

За його інформацією, охорона посольства спробувала затримати активістів, але вони розбіглися.

Калугін також додав, що через одну-дві хвилини охоронці прилеглої гімназії затримали одну особу, що, за його словами, не має ніякого відношення до руху.

"Українська правда"