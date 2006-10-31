Мороз ”задоволений, що була гостра дискусія”

Сьогодні у Верховній Раді відбулось “переконливе голосування” по проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік», сказав журналістам голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, цей проект бюджету «прогресивніший та ефективніший», ніж бюджети 2005 і 2006 років.

За словами О.МОРОЗА, приємно те, що над проектом бюджету працювали і парламентські комітети, і робоча група, і фракції Верховної Ради конструктивно. «Я задоволений, що була гостра дискусія», - зазначив він.

Голова ВР висловив сподівання, що усі зауваження і висновки, які були запропоновані парламентом, уряд врахує. Він нагадав, що вперше приймається бюджет в умовах нової Конституції, коли існує парламентська коаліція та працює сформований нею уряд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік». «за» проголосувало 256 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Із фракції БЮТ «за» проголосували 8 депутатів, із фракції Партії регіонів – 185, із «Нашої України» – 11, СПУ – 28, КПУ – 21, позафракційні – 3.

У другому читанні проект держбюджету має бути розглянутий не пізніше 20 листопада.