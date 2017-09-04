Російський режисер Серебренніков розповів, що Порошенко пропонував йому зняти пропагандистський фільм
Також повідомляється, що режисеру нібито пропонувалося очолити український театр.
Російський режисер Кирило Серебренніков розповів, що український президент Петро Порошенко пропонував йому зняти пропагандистський фільм. Про це він нібито написав у листі, який опублікував німецький актор Ларс Айдінгер, який зіграв роль Миколи II у скандальному фільмі "Матильда" в своєму Instagram.
У нібито листі режисера йдеться, що Порошенко пропонував йому очолити один із українських театрів.
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"З самого початку кримінальної справи я чув різні спекуляції на свою адресу. Я навіть отримав пропозицію президента України Петра Порошенка очолити один з українських театрів і зняти пропагандистський фільм за фінансової підтримки держави. Я вдячний за таку увагу до своєї персони, але хочу заявити, що я не маю наміру виїжджати. Я не політик, а режисер. І я не хочу, щоб мене використовували в чиїхось брудних інтересах", — йдеться в листі.
Нагадаємо, режисера звинуватили в розкраданні 68 мільйонів рублів, які Мінкультури виділив на театральний проект «Платформа». За версією слідства, Серебренніков керував розкраданням бюджетних грошей.
This is a letter, that was given to me by my friend, the theatre and film director Kirill Serebrennikov, when he was in Germany last time. He asked me to publish it in case he would be arrested: "Dear friends. If you are reading this, everything went not as I thought. I left this message to those whom I trust completely. I ask you to remain calm and not fall to the provocations of some political scammers who are trying to make money on any story which can be turned against the authorities. Since the beginning of the criminal case I have heard various speculations in my address. I even received an offer from Ukrainian President Petro Poroshenko to head one of the Ukrainian theaters and shoot a propaganda film with the financial support of the state. I am grateful for such attention to my person, but I want to say that I am not leaving. I am not a politician. I am a director. I do not want to be used in someone's dirty interests. Regardless of what happened I did a lot for art. I lived for art and still do. I want to thank my friends in Russia and abroad for their support. Unfortunately there are forces of obscurantism in the country considering my work brings debauchery and has no right to exist. These forces are also actively support for my unjust arrest. I am sure that I will be able to prove that I am a decent person and justice will prevail. I ask you not to incite hatred in attempts to intercede for me and not turn people against each other. Be reasonable - don't follow the radicals who are trying to make a name on my case. I know that you want to help me and I am happy that I have true friends. I am sure we will be able to manage. Once again I want to say - I am not a thief but an artist, and artists do not steal but give away..." #freekirill
Як повідомляв УНІАН раніше, у Санкт-Петербурзі стався напад на студію "Лендок" режисера Олексія Учителя. У ніч на 31 серпня у вікна будівлі кинули пляшки із запальною сумішшю. За фактом події поліція почала перевірку. Найбільш імовірна версія інциденту - акція противників виходу на екрани фільму Учителя "Матильда", закритий показ якого відбувся напередодні ввечері, 30 серпня. Напад також міг бути пов'язаний з днем народженням балерини Матильди Кшесінської, про яку йдеться у фільмі.