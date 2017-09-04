Російський режисер Серебренніков розповів, що Порошенко пропонував йому зняти пропагандистський фільм

Російський режисер Кирило Серебренніков розповів, що український президент Петро Порошенко пропонував йому зняти пропагандистський фільм. Про це він нібито написав у листі, який опублікував німецький актор Ларс Айдінгер, який зіграв роль Миколи II у скандальному фільмі "Матильда" в своєму Instagram.

У нібито листі режисера йдеться, що Порошенко пропонував йому очолити один із українських театрів.

Читайте також"Мені дуже страшно": відома російська акторка прокоментувала скандальне затримання режисера Серебреннікова

"З самого початку кримінальної справи я чув різні спекуляції на свою адресу. Я навіть отримав пропозицію президента України Петра Порошенка очолити один з українських театрів і зняти пропагандистський фільм за фінансової підтримки держави. Я вдячний за таку увагу до своєї персони, але хочу заявити, що я не маю наміру виїжджати. Я не політик, а режисер. І я не хочу, щоб мене використовували в чиїхось брудних інтересах", — йдеться в листі.

Нагадаємо, режисера звинуватили в розкраданні 68 мільйонів рублів, які Мінкультури виділив на театральний проект «Платформа». За версією слідства, Серебренніков керував розкраданням бюджетних грошей.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Санкт-Петербурзі стався напад на студію "Лендок" режисера Олексія Учителя. У ніч на 31 серпня у вікна будівлі кинули пляшки із запальною сумішшю. За фактом події поліція почала перевірку. Найбільш імовірна версія інциденту - акція противників виходу на екрани фільму Учителя "Матильда", закритий показ якого відбувся напередодні ввечері, 30 серпня. Напад також міг бути пов'язаний з днем народженням балерини Матильди Кшесінської, про яку йдеться у фільмі.