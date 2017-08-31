У Росії студію режисера скандального фільму про Миколу II закидали "коктейлями Молотова"

У Санкт-Петербурзі стався напад на студію "Лендок" режисера Олексія Учителя. У ніч на 31 серпня у вікна будівлі кинули пляшки із запальною сумішшю, передає РБК.

За фактом події поліція почала перевірку. Найбільш імовірна версія інциденту - акція противників виходу на екрани фільму Учителя "Матильда", закритий показ якого відбувся напередодні ввечері, 30 серпня. Напад також міг бути пов'язаний з днем народженням балерини Матильди Кшесінської, про яку йдеться у фільмі.

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Крім того, режисер і балерина Кшесинська народилися в один день, день нападу, 31 серпня.

Історична драма російського режисера Олексія Учителя «Матильда» розповідає про романтичні стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесінської.

У російський прокат, незважаючи на протести релігійних активістів та колишнього прокурора Криму, депутата Держдуми Наталії Поклонської і глав кавказьких республік, фільм вийде в кінці жовтня з прокатним посвідченням від Мінкульту. При цьому окремі кінотеатри та регіони вже заявили, що у них показувати «Матильду» не будуть.