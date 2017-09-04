У законі про деокупацію Донбасу лишилося вирішити одне питання - І. Луценко

Законопроект про реінтеграцію Донбасу підготовлено на 99%, але є питання щодо включення в нього питання щодо миротворців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам на брифінгу представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

«Дуже багато запитань від народних депутатів стояло щодо закону про реінтеграцію Донбасу - цей законопроект готовий на 99%. І єдиний момент, який зараз проговорюється, це включення в цей законопроект миротворців чи місії миротворців, які можуть бути запропоновані, і про що президент України буде говорити в своєму виступі на генеральній асамблеї ООН, куди він поїде в другій половині вересня», - зазначила Луценко.

Вона вважає, що після консультацій «з нашими партнерами з «нормандського формату» такий пункт в договір (йдеться про законопроект - УНІАН) буде включений і презентований на розгляд Верховної Ради».

Читайте такожТука сподівається, що закон про реінтеграцію Донбасу надійде до ВР у вересні

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олександр Турчинов в черні 2017 року заявляв, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. За його словами, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими Росією, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їхнього визволення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора.

Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.

20 червня Порошенко за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні повідомив, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу буде представлений міжнародним партнерам України.

А лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов заявляв, що положення законопроекту щодо реінтеграції Донбасу найближчим часом буде винесено на обговорення громадськості.