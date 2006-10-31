Тимошенко заявляє про геноцид

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає проект державного бюджету на 2007 рік геноцидом українського народу і обіцяє звернутись до Президента України з проханням не підписувати цей документ у разі його остаточного ухвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала журналістам, що краще за все цей бюджет на якість «перевірить життя кожної людини». За її словами, проект бюджету є антисоціальним.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, серед іншого, за проектом, мінімальна зарплата підвищується до 450 грн. лише з 1 грудня 2007 року, тобто практично весь рік люди житимуть без підвищення заробітної плати в умовах колосального підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Також, сказала вона, не підвищуються і пенсії, не збільшиться фінансування медицини, освіти, а в агропромисловому комплексі, навпаки, вводиться додатковий ПДВ.

Як наголосила лідер БЮТ, діти війни не отримають жодної копійки від нинішнього уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала передвиборні обіцянки Партії регіонів, КПУ, СПУ про покращення життя людей. За її словами, «бюджет засвідчує велику неправду під час виборчої кампанії».

«Все, що було при минулому режимі, повертається, від «а» до «я». Повернулася стара владна команда, і тому люди повинні ображатися виключно на себе – ті, хто віддав голоси за цю мафію при владі, але мені шкода, що люди, які не голосували за команду ЯНУКОВИЧА, будуть також страждати”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що все, заради чого люди виходили на мітинги, на акції протесту, у бюджеті не реалізується. Зате, за її словами, буде реалізовано «усі мрії мафії Партії регіонів». Зокрема, «корпорації, які входять до серця Партії регіонів, будуть працювати без податків у вільних економічних зонах, і це нічого не дасть ні Донецьку, ні Луганську, ні Криму, а мафії дасть додаткові гроші», - заявила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що опозиція не блокуватиме прийняття бюджету. «Сьогодні у цьому не має сенсу – після того, як 250 політиків пішли у конгломерат мафії Партії регіонів, не має сенсу влаштовувати з ними силові бійки. Нехай вони продемонструють країні, хто вони є насправді», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи, на її думку, застосує Президент вето до закону про держбюджет-2007, лідер БЮТ зауважила, що поки не знає. В той же час вона висловила сподівання, що Президент це зробить.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила готовність БЮТ звернутись до Президента з аргументами, чому не потрібно підписувати закон про бюджет у разі його ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік». «за» проголосувало 256 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Із фракції БЮТ «за» проголосували 8 депутатів, із фракції Партії регіонів – 185, із «Нашої України» – 11, СПУ – 28, КПУ – 21, позафракційні – 3.

У другому читанні проект держбюджету має бути розглянутий не пізніше 20 листопада.