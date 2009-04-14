Яценюк вважає, що проти нього працює технологічна машина

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що питання наступника Президента в Україні не актуальне.

Про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні увечері під час програми «Від першої особи» на радіо Ера FM.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що сьогодні проти нього працює технологічна машина з продукування пліток про те, хто його підтримує і чий він наступник. «Бруду виливають дуже багато. Я думаю, що в сучасних українських умовах взагалі нереально навіть розглядати питання про наступника. Все це навмисно робиться – вони думають, що у такий спосіб можна побороти політичного конкурента», – сказав він.

Утім, лідер «Фронту змін» переконаний, що такі політичні технології сьогодні не працюють і вони не завадять українському народу обрати Президента. «Я їх можу тільки розчарувати – це не працює, тому що відверта брехня. В Україні Президент буде обраний тільки народом. Я не цураюсь того, що я знаю і Президента ЮЩЕНКА, і попередніх Президентів. Але я їх точно знаю набагато менше, ніж і чинний прем’єр-міністр, і опозиційний», - резюмував А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомлялося, зокрема, один із політичних соратників Президента, лідер депутатської групи "За Україну" В’ячеслав КИРИЛЕНКО днями висловив думку, що Віктор ЮЩЕНКО вважає своїм спадкоємцем Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Зокрема, на запитання журналістів, чи означають слова Президента про Арсенія ЯЦЕНЮКА, що той потрібен країні, те, що В.ЮЩЕНКО фактично називає спадкоємця, В.КИРИЛЕНКО відповів: "Я думаю, що так", - зазначивши при цьому, що з боку Президента все ж необхідні додаткові коментарі.