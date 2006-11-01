Ющенко не дозволив Януковичу контролювати міліцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови Кабінету Міністрів №1383 від 4 жовтня 2006 року «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України».

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Президент вважає, що затверджене названою постановою Положення не узгоджується з нормами Конституції і законів України, актів Президента України.

Положенням визначено, зокрема, що начальники, перші заступники і заступники начальників головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь і відділів Міністерства на транспорті, керівники структурних підрозділів МВС, ректори та проректори вищих навчальних закладів МВС, командири бригад внутрішніх військ призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з прем`єр-міністром України. Тим самим Президента України усунуто від участі у вирішенні питань, пов`язаних із реалізацією главою держави конституційних повноважень щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання прав і свобод людини і громадянина.

Як ідеться в указі, вирішення даного питання у такий спосіб не відповідає частині другій статті 102, пунктам 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, а також затвердженому Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року №1138 Положенню про Міністерство внутрішніх справ України, що є чинним у частині, яка не суперечить Конституції України, і яким за частиною третьою статті 113 Конституції України має керуватися Кабінет Міністрів України, в тому числі і під час видання актів.

Норми Положення щодо погодження міністром внутрішніх справ із прем`єр-міністром України подань, які вносяться Президентові України, про призначення на посади та звільнення з посад вищого командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, вищих військових звань військовослужбовцям внутрішніх військ не відповідають пунктам 17 і 24 частини першої статті 106 Конституції України, статті 6 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», пункту 20 Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 року №1053, згідно з якими такі подання вносяться керівником відповідного військового формування без будь-якого погодження з іншими особами.

В.ЮЩЕНКО вважає, що зазначені норми Положення не узгоджуються з конституційно визначеним статусом прем`єр-міністра України (частина п`ята статті 114 Конституції України).