Партія регіонів закликає Тимошенко написати заяву
Депутат-регіонал обіцяє стати другим
Партія регіонів закликає народних депутатів Блоку Юлії Тимошенко написати заяви про відмову від депутатської недоторканності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ, виступаючи сьогодні з парламентської трибуни.
В.КИСЕЛЬОВ звинуватив лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО у підвищенні зарплат державним службовцям та багатьох інших проблемах, які начебто вона сьогодні приписує Партії регіонів.
«Коли ж Ви щирі, Юлія Володимирівна», - запитав В.КИСЕЛЬОВ. При цьому він звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО з пропозицією першою відмовитися від усіх пільг, якщо вона справді бажає виправити свої помилки. «Пропоную вийти на цю трибуну після мене… Вона особисто і її фракція, я хотів би, щоб вони сьогодні заявили, що подають заяви про відмову від депутатської недоторканності. Особисто я буду другим, хто після неї від цього відмовиться», - заявив В.КИСЕЛЬОВ.
У свою чергу народний депутат БЮТ Микола ТОМЕНКО закликав поставити на наступному тижні законопроект про відмову від депутатських пільг, наголосивши, що пільги потрібно знімати не заявами, а законом.