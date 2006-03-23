”Наша Україна” називає заяви Турчинова параноєю

Виборчий блок "Наша Україна" спростовує інформацію про організацію транзитного сервера, за допомогою якого можна фальсифікувати результати парламентських виборів. "Це параноя. Такі заяви межують з параноєю", сказала керівник інформаційного департаменту блоку "Наша Україна" Тетяна МОКРІДІ, коментуючи заяву керівника виборчої кампанії БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА про те, що "Наша Україна" організувала транзитний сервер.

"Я заявляю, що на вул. Фрунзе 15а знаходиться "гаряча лінія", основна мета якої - встановити факти порушень, проводити моніторинг фактів порушень виборчого законодавства в Україні, а також давати консультації усім, кого цікавить виборче законодавство", - повідомила Т.МОКРІДІ.

За її словами, О.ТУРЧИНОВ знає, як працює "гаряча лінія", оскільки мав відношення до її організації під час президентської виборчої кампанії 2004 року, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна"

Т.МОКРІДІ запропонувала О.ТУРЧИНОВУ подзвонити "на так званий транзитний сервер" за телефоном 8-800-500-02-20.

"Ми розцінюємо цю неправдиву, брехливу заяву ТУРЧИНОВА як спробу відвернути увагу громадськості від встановленого факту прослуховування вищих посадових осіб України часів СБУ імені Турчинова", - підкреслила Т.МОКРІДІ.