Україна вибралась із глибокої прірви: Порошенко розповів про "хижу орду" та головний ризик для країни

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна вибралася із глибокої, смертельно небезпечної прірви, але над нею нависає «хижа орда».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«Ми за Вами вибралися із глибокої, смертельно небезпечної прірви – це є наше очевидне досягнення. Ясно й чітко бачимо далеку поки що вершину, яку маємо підкорити, – це наша велика мета», - заявив він.

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«Та ми все ще близько до урвища, можемо схибити і оступитися. Один лише неправильний крок - і ми знову вниз… Це – наш головний ризик. Із-за перевалу над нами нависає хижа орда – це небезпечна і довготривала загроза», - додав президент.

На засіданні Верховної Ради також присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман, члени Кабінету міністрів, представники органів уентральної виконавчої влади, судової влади, а також представники дипломатичного корпусу.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України виступає президент Петро Порошенко.

Сьогоднішнім порядком денним пленарного засідання парламенту після виступу глави держави передбачено розгляд ряду законопроектів, пов'язаних із судовою системою. Зокрема це президентський законопроект про внесення змін до Господарського та Цивільного процесуальних кодексів, а також Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів.