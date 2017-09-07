Порошенко виступив в Раді зі щорічним посланням (відео)

Сьогодні у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України виступає президент Петро Порошенко.

Читайте такожПорошенко відреагував на продовження санкцій: тягар "Кримнашу" має стати нестерпно важким для РФЯк передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним пленарного засідання парламенту після виступу глави держави передбачено розгляд ряду законопроектів, пов'язаних із судовою системою.

Зокрема це президентський законопроект про внесення змін до Господарського та Цивільного процесуальних кодексів, а також Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів.

Також у другому читанні сьогодні розглядатиметься законопроект про основні засади забезпечення кібербезпеки України.

Серед іншого, парламентарії розглянуть низку законопроектів щодо державної підтримки кінематографії.

ВР сьогодні також розгляне питання стосовно відповідальності за злочини проти військовослужбовців, а також питання забезпечення військовослужбовців житлом.