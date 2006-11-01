Янукович попросив Зварича вийти за двері

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від міністрів дисциплінованої поведінки на засіданнях уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на засіданні уряду прем’єр зробив зауваження міністрові юстиції України Роману ЗВАРИЧУ, коли той говорив по телефону.

«Роман Михайлович, вийдіть, поговоріть, будь-ласка, там за двері. І телефон залишайте там, як і всі. Я про це вже казав. Ви ще наговоритесь», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомлялося, під час минулого засідання уряду В.ЯНУКОВИЧ робив зауваження міністру закордонних справ України Борису ТАРАСЮКУ через те, що він посміхався.