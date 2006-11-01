Мороз відклав розгляд відставки Луценка

Сьогодні Верховна Рада не розглядатиме питання про відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, оскільки для цього немає підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні парламенту голова ВР Олександр МОРОЗ.

За його словами, Ю.ЛУЦЕНКО подав заяву, а потім її відкликав, і тому процедурно немає підстав для її розгляду у ВР.

В той же час голова ВР не виключив, що найближчим часом у парламенті може бути створена Тимчасова слідча комісія щодо вивчення ситуації в МВС, а пізніше заслуханий звіт цієї комісії, за результатами якого може бути прийняте “якесь рішення” з даного питання, зокрема щодо відставки Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у секретаріаті Верховної Ради було зареєстровано заяву міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА про відставку. Водночас того ж дня Ю.ЛУЦЕНКО відкликав її.

Між тим 13 жовтня члени Комітету ВР з питань державного будівництва і місцевого самоврядування рекомендували звернутися до глави уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, аби той зробив подання на звільнення міністра внутрішніх справ.

Сьогодні ВР, як очікується, розгляне питання про міністрів від блоку „Наша Україна”, які раніше подали заяви про відставку.