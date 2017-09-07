Порошенко не погодиться на передачу ВР права обирати президента

Президент України Петро Порошенко наголошує, що ніколи не погодиться з пропозиціями відібрати у громадян право обирати президента і передати ці повноваження парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав, виступаючи у парламенті зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

Глава держави зазначив, що, "незважаючи на російську агресію, ми не пішли на обмеження демократичних прав і свобод, не запровадили воєнного стану тоді, коли для цього були всі підстави".

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"Забезпечили значно якісніше функціонування парламентсько-президентської моделі, співпраці парламенту, уряду і президента. Якісніше, ніж це було у 2006–2010 роках", - зауважив він.

Крім того, Порошенко зазначив, що жодного разу не скористався правом на припинення актів Кабінету міністрів з одночасним оскарженням їх у Конституційному суді.

"Та і до права вето вдавався не дуже часто", - додав він.

Водночас, за словами глави держави, раніше різні органи влади "займалися лише взаємним поборюванням і не спромоглися провести жодної, ані однісінької принципової реформи".

"Звичайно, чинна модель не ідеальна, тому час від часу до мене приходять з пропозиціями щось змінити: повернути президенту обсяг повноважень з Конституції 1996 року або навпаки - перетворити президента на церемоніймейстера. Хтось пропонує тюнінг: чіткіше виписати ті статті, які трактуються неоднозначно", - сказав Порошенко.

Він додав, що в демократичному суспільстві немає тем, закритих для дискусії.

Президент нагадав, що, вступаючи на пост, в інавгураційній промові наголосив на своїй відданості ідеї парламентсько-президентської республіки, а згодом "сам поступився певними повноваженнями глави держави при голосуванні за поправки (до Конституції) з питань правосуддя та децентралізації".

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"Але я ніколи не погоджуся з пропозиціями забрати в людей право обирати президента і передати це право парламенту. Наголошую на тому, що обсяг повноважень глави держави також має бути достатнім для ефективного виконання функцій верховного головнокомандувача", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України виступав президент Петро Порошенко.