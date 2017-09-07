Кличко ініціював системні "чистки" корупціонерів у столиці - експерт

Київська влада почала системне "очищення" міста від корупціонерів. Про це заявив політичний експерт Володимир Макарівський, коментуючи нещодавні затримання корупціонерів, які проводилися за підтримки мера Києва Віталія Кличка спільно з правоохоронними органами столиці.

Читайте такожКличко звільнив свого заступника Бондаренка, якого підозрюють у фальсифікації диплому про вищу освіту

«За останній місяць київська адміністрація разом з правоохоронцями провела вже третю операцію по затриманню співробітників КМДА та Київради за хабар. Схоже, ми спостерігаємо початок обіцяного мером Кличко системного прибирання міста від корупціонерів", — зазначив Макарівський.

Нагадаємо, у вівторок, 5 вересня, Київська міська державна адміністрація повідомила про чергове затримання чиновників, спійманих на хабарі. Зокрема, був затриманий начальник Управління адміністративного та господарського забезпечення Київради Ігор Сабадах, а також його спільник — завідувач господарством підконтрольного комунального підприємства «Госпкомобслуговування».

Операція проводилася Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА спільно з Управлінням захисту економіки КМДА і Нацполіцією під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.

За останній час це вже як мінімум третій випадок вдалого взаємодії київської влади та правоохоронців у сфері боротьби з корупцією. Антикорупційна «зачистка» почалася в різних департаментах КМДА і торкнулася також Київради. Так, ще 24 липня стало відомо про затримання хабарника, який одержував неправомірну вигоду за «кришування» нелегальних МАФів. Підозрюваний — заступник начальника комунального підприємства «Київська спадщина» — був спійманий на гарячому працівниками управління Департаменту захисту економіки в місті Києві спільно з Прокуратурою Автономної Республіки Крим та з управлінням з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міськради.

Тоді ж у КМДА пообіцяли, що не мають наміру зупинятися, і продовжать «чистку рядів» від хабарників і корупціонерів, визнавши, що серед представників влади міста на різних рівнях ще залишилися люди, ласі до неправомірної вигоди.

Наступний епізод боротьби влади Києва з корупцією стався менш ніж через місяць — 18 серпня. В цей день оперативниками Управління захисту економіки в місті Києві, Департаменту захисту Національної економіки поліції України та слідчими Прокуратури АРК, за сприяння Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату КМДА був затриманий під час отримання хабара голови конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників навчальних закладів міста Києва.

При цьому в Генпрокуратурі зазначають, що антикорупційні заходи проходять за активної підтримки мера Києва Віталія Кличка. Зокрема, 5 вересня про це у своєму Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Серед затриманих — двоє посадових осіб КМДА: завідувач господарством КП «Госпкомобслуговування» та начальник Управління адміністративного та господарського забезпечення Київради. Вони затримані в рамках спільних з мером Києва дій з протидії корупції», — підкреслив Луценко.