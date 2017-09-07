Кличко ініціював системні "чистки" корупціонерів у столиці - експерт
У місті провели кілька операцій за останній місяць.
Київська влада почала системне "очищення" міста від корупціонерів. Про це заявив політичний експерт Володимир Макарівський, коментуючи нещодавні затримання корупціонерів, які проводилися за підтримки мера Києва Віталія Кличка спільно з правоохоронними органами столиці.
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«За останній місяць київська адміністрація разом з правоохоронцями провела вже третю операцію по затриманню співробітників КМДА та Київради за хабар. Схоже, ми спостерігаємо початок обіцяного мером Кличко системного прибирання міста від корупціонерів", — зазначив Макарівський.
Нагадаємо, у вівторок, 5 вересня, Київська міська державна адміністрація повідомила про чергове затримання чиновників, спійманих на хабарі. Зокрема, був затриманий начальник Управління адміністративного та господарського забезпечення Київради Ігор Сабадах, а також його спільник — завідувач господарством підконтрольного комунального підприємства «Госпкомобслуговування».
Операція проводилася Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА спільно з Управлінням захисту економіки КМДА і Нацполіцією під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.
За останній час це вже як мінімум третій випадок вдалого взаємодії київської влади та правоохоронців у сфері боротьби з корупцією. Антикорупційна «зачистка» почалася в різних департаментах КМДА і торкнулася також Київради. Так, ще 24 липня стало відомо про затримання хабарника, який одержував неправомірну вигоду за «кришування» нелегальних МАФів. Підозрюваний — заступник начальника комунального підприємства «Київська спадщина» — був спійманий на гарячому працівниками управління Департаменту захисту економіки в місті Києві спільно з Прокуратурою Автономної Республіки Крим та з управлінням з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міськради.
Тоді ж у КМДА пообіцяли, що не мають наміру зупинятися, і продовжать «чистку рядів» від хабарників і корупціонерів, визнавши, що серед представників влади міста на різних рівнях ще залишилися люди, ласі до неправомірної вигоди.
Наступний епізод боротьби влади Києва з корупцією стався менш ніж через місяць — 18 серпня. В цей день оперативниками Управління захисту економіки в місті Києві, Департаменту захисту Національної економіки поліції України та слідчими Прокуратури АРК, за сприяння Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату КМДА був затриманий під час отримання хабара голови конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників навчальних закладів міста Києва.
При цьому в Генпрокуратурі зазначають, що антикорупційні заходи проходять за активної підтримки мера Києва Віталія Кличка. Зокрема, 5 вересня про це у своєму Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.
«Серед затриманих — двоє посадових осіб КМДА: завідувач господарством КП «Госпкомобслуговування» та начальник Управління адміністративного та господарського забезпечення Київради. Вони затримані в рамках спільних з мером Києва дій з протидії корупції», — підкреслив Луценко.