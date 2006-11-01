Голова ЦВК Ярослав Давидович дасть прес-конференцію

13-40 - Прес-конференція голови Центральної виборчої комісії Я. Давидовича, яка відбудеться в рамках Міжнародної науково –практичної конференції “Вибори-20065: Досвід. Проблеми. Перспективи”. Організатор конференції - Центральна виборча комісія за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (за участю Проекту „Сприяння організації виборів в Україні”) та Координатора проектів ОБСЄ в Україні (вул. Госпітальна, 4, готель „Русь”). Потрібна акредитація. Телефони: 256-81-72, 286-80-71. Акредитація представників ЗМІ до 10-00 1 листопада.