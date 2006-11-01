У Верховній Раді чекають Януковича
13:05, 01 листопада 2006Політика
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Вирішується доля помаранчевих міністрів
Верховна Рада України розглядатиме питання про відставку міністрів о 13.30.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив, що це пов’язано з тим, що зараз проходить засідання Кабінету міністрів України.
За його словами, на сьогодні чітка процедура відставки міністрів не виписана, тому під час ухвалення в парламенті відповідних рішень бажаною була б присутність при цьому прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.
О.МОРОЗ сказав, що до 13.30 має закінчитись засідання уряду, і тоді прем’єр прийде до парламенту і можна буде остаточно визначитися з відставкою міністрів, які прийшли до уряду від фракції «Наша Україна».
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