У Верховній Раді чекають Януковича

Верховна Рада України розглядатиме питання про відставку міністрів о 13.30.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив, що це пов’язано з тим, що зараз проходить засідання Кабінету міністрів України.

За його словами, на сьогодні чітка процедура відставки міністрів не виписана, тому під час ухвалення в парламенті відповідних рішень бажаною була б присутність при цьому прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

О.МОРОЗ сказав, що до 13.30 має закінчитись засідання уряду, і тоді прем’єр прийде до парламенту і можна буде остаточно визначитися з відставкою міністрів, які прийшли до уряду від фракції «Наша Україна».