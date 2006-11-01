Янукович прибув до парламенту

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до сесійної зали парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з прем’єром до сесійної зали зайшли міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр культури та туризму Ігор ЛІХОВИЙ та міністр охорони здоров’я Юрій ПОЛЯЧЕНКО.

Питання про їх відставку мало розглядатись ще 10 хвилин тому - о 13.30.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада, як очікується, розгляне сьогодні питання про міністрів від блоку „Наша Україна”, які раніше подали заяви про відставку: міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА, міністра культури Ігоря ЛІХОВОГО.

Голова ВР Олександр МОРОЗ на засіданні парламенту зазначав, що на сьогодні чітка процедура відставки міністрів не виписана, тому під час ухвалення в парламенті відповідних рішень бажаною була б присутність при цьому прем’єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА.

О.МОРОЗ сказав, що до 13.30 має закінчитись засідання уряду, і тоді прем’єр прийде до парламенту і можна буде остаточно визначитися з відставкою міністрів, які прийшли до уряду від фракції «Наша Україна».