Верховна Рада відправила у відставку двох міністрів

Верховна Рада прийняла відставку міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА та міністра культури і туризму Ігоря ЛІХОВОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” відставку Р.ЗВАРИЧА проголосували 247 народних депутатів із 438, зареєстрованих у сесійній залі, “за” відставку І.ЛІХОВОГО – 246.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що "Наша Україна" переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

19 жовтня міністри від "Нашої України" - Юрій ПОЛЯЧЕНКО, Юрій ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Ігор ЛІХОВИЙ зареєстрували у Верховній Раді заяви про відставку.

Р.ЗВАРИЧА було призначено міністром юстиції України 4 серпня 2006 р. І.ЛІХОВИЙ обіймав посаду міністра культури і туризму України з 5 жовтня 2005 р.