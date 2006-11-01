Міністром юстиції став Лавринович

Верховна Рада України призначила Олександра ЛАВРИНОВИЧА міністром юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, за призначення О.ЛАВРИНОВИЧА проголосувало 246 з 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

50-річний О.ЛАВРИНОВИЧ народився у м.Овруч, Житомирської області. Має дві вищі освіти – фізика та юриста. Кандидат технічних та юридичних наук. Обирався народним депутатом України другого, третього та четвертого скликань. Обімав посаду міністра юстиції України з травня 2002 по лютий 2005 рр.