У крісло міністра культури сів Богуцький

Верховна Рада України призначила Юрія БОГУЦЬКОГО міністром культури і туризму.

Як передає кореспондент УНІАН, за призначення Ю.БОГУЦЬКОГО проголосувало 246 з 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Довідка УНІАН. Ю.БОГУЦЬКИЙ народився у 1952 році в Херсонській області. Закінчив Київський державний інститут культури, за фахом - режисер театрального колективу. Очолював Міністерство культури з 4 серпня по 7 грудня 1999 р., а також з 30 травня 2001 р по 3 лютого 2005 р. Ю.БОГУЦЬКИЙ – професор, кандидат філософських наук, заслужений діяч мистецтв України.