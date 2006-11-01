Янукович хоче, щоб Луценко працював міністром, а не коментатором

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про відсутність у нього претензій до роботи міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради, відповідаючи на запитання щодо доцільності перебування Ю.ЛУЦЕНКА на посаді міністра.

“У мене особисто до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА питань немає”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас глава уряду зазначив, що не є фахівцем у питаннях Міністерства внутрішніх справ чи в питаннях правоохоронних структур. За словами В.ЯНУКОВИЧА, у нього було лише одне прохання до Ю.ЛУЦЕНКА - «щоб він працював міністром внутрішніх справ, а не коментатором чи кореспондентом друкованих чи інших ЗМІ».

На сьогодні, за словами прем’єра, Ю.ЛУЦЕНКО «багато чого зрозумів, і я хотів, щоб він це зрозумів до кінця».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР збиралася розглядати звіт Ю.ЛУЦЕНКА. Не виключалося, що за його результатами ВР могла відправити Ю.ЛУЦЕНКА у відставку.

Між тим голова ВР Олександр МОРОЗ заявив про відсутність підстав для розгляду сьогодні у ВР питання про відставку Ю.ЛУЦЕНКА. За його словами, Ю.ЛУЦЕНКО подав заяву, а потім її відкликав, і тому процедурно немає підстав для її розгляду у ВР.

Нагадаємо, 19 жовтня у секретаріаті Верховної Ради було зареєстровано заяву міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА про відставку. Водночас того ж дня Ю.ЛУЦЕНКО відкликав її.

Разом з тим 13 жовтня члени Комітету ВР з питань державного будівництва і місцевого самоврядування рекомендували звернутися до глави уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, аби той зробив подання на звільнення міністра внутрішніх справ.