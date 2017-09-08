В Україні почалися навчання НАТО Rapid Trident-2017 - Міноборони

На базі аеродрому бригади тактичної авіації імені Петра Франка розпочалась перша фаза навчань Rapid Trident-2017, повідомляє Міноборони України.

"В рамках українсько-американських командно-штабних навчань Rapid Trident-2017 заокеанські партнери з однієї з авіаційних баз Сполучених Штатів Америки прибули на українську землю з метою навчити українських колег-авіаторів методам взаємодії з іншими родами військ у різних умовах", - говориться у повідомленні.

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"На базі аеродрому бригади тактичної авіації імені Петра Франка американські спеціалісти проведуть ряд теоретичних та практичних занять з медичної підготовки, зокрема з аеромедичної евакуації та транспортування і десантування вантажів та особового складу", - повідомляє Міноборони.

"Самі ж навчання у цілому сприятимуть підвищенню рівня бойового вишколу Повітряних Сил ЗС України та Збройних Сил України в цілому", - зазначає оборонне відомство.

У навчаннях Rapid Trident-2017 візьмуть участь до 2,5 тисяч українських воїнів і військовослужбовців країн-партнерів - Болгарії, Канади, Естонії, Грузії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Британії та США. Навчання відбудуться в Міжнародному миротворчому центрі "Яворів" та завершаться 23 вересня.

Через участь військових із Молдови у країні розгорівся конфлікт - проросійський президент Ігор Додон намагався заборонити уряду відправляти контингент на навчання.