Президент Молдови хоче покарати військових, які причетні до навчань в Україні

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що покарати військових, які беруть учать у міжнародних військових навчаннях в Україні, попри його заборону. Про це повідомив прес-секретар молдовського президента Іон Чебан, пише NewsMaker.

Чебан зазначив, що Додон розпорядився провести перевірки у військових частинах.

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"Щоб вивчити ситуацію, з'ясувати, хто з військових присутній, а хто відсутній, і прийняти рішення відповідно до законодавства, аж до зниження відповідальних осіб у званнях", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, контингент Національної армії Молдови у складі 57 військовослужбовців бере участь у військових навчаннях НАТО Rapid Trident 2017, що відбуваються з 7 до 23 вересня в Міжнародному центрі миротворчості і безпеки в Яворові в Україні, повідомило Міністерство оборони Молдови, – незважаючи на подвійну заборону з боку президента і головнокомандувача Ігоря Додона

Навчання з серії Rapid Trident, у яких Молдова досі незмінно брала участь від 1996 року, відбуваються цього року на Яворівському полігоні у Львівській області в Україні з 7 до 23 вересня. В них планується участь близько 1 тисяч 800 військовослужбовців із 14 країн – 11 членів НАТО і 3 країн-партнерів: України, Грузії і Молдови.