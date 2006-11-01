Віктор Медведчук віддав заміж доньку (фоторепортаж)

Кілька днів тому у Москві відгриміло весілля доньки Віктора Медведчука - Ірини і Андрія Рюміна.

Познайомилися молодята на гірському швейцарському курорті Сент Моріс. Вони каталися на лижах – кожен сам по собі - і звалилися в одну яму. Потім закохані пройшли випробування розлукою. Він – у Москві, вона – у Києві.

Після річних зустрічей на вік-ендах (Андрій приїжджав до Ірини майже на кожні вихідні), вони вирішили одружитися. Після весілля Ірина переїхала до свого коханого, і тепер вони разом житимуть у Москві.

Зять Віктора Медведчука має дипломи трьох вищих навчальних закладів.

Наречений - кандидат економічних наук, закінчив механіко-математичний факультет МГУ, Університет дружби народів і Університет нафти і газу, обидва за фахом "економіка.

Те, чим займається чоловік Ірини, здається, таємниця за сімома замками.

Освіченість Андрія Ірину може не лякати. Вона також може похвалитися не одним дипломом.

Ірина закінчила найстаріший у Європі коледж – Інститут Розенберга у швейцарському місті Сент Галлен. Потім закінчила Женевський університет, факультет міжнародних відносин. Вільно володіє трьома іноземними мовами – французькою, англійською, німецькою.

У Києві донька Медведчука працювала журналістом у глянцевому журналі "Gallery", а в Москві поки нічим не займається.

Що ж до подробиць весілля, то їх виявилося небагато. На ньому справді був присутній чи не увесь політичний і бізнесовий і естрадний російсько-український бомонд. Співали Басков, Повалій, Калінін, "Дискотека Аварія" та інші зірки. Цікавою деталлю ж виявився лише міфічний подарунок молодятам від Володимира Путіна, якого не побачив навіть батько нареченої...

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