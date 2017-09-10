Посольство США привітало Україну з ухваленням нового закону про освіту

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві привітало Україну з ухваленням нового закону про освіту.

Про це йдеться у повідомленні американського дипломатичного відомства у Twitter.

"Вітаємо Україну з просуванням освітньої реформи, адже вклад в розвиток молоді - запорука майбутнього", - наголосили американські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня парламент ухвалив закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи наступного року.

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Президент України Петро Порошенко заявив, що цей закон «дає ключ майбутньому України».

Як відомо, Міністерство закордонних справ Румунії висловило стурбованість у зв’язку з нормами нового закону про освіту щодо мов навчання представників національних меншин України. Також стурбованість висловили в Угорщині та Польщі.