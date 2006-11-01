Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не буде в опозиції до уряду після відставки міністрів від «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

«Президент не буде в опозиції до уряду, оскільки йдеться про орган, який був сформований парламентом», - сказав Президент. Він підкреслив, що відносини Президента та уряду будуватимуться виключно на положеннях Конституції та законодавства України.

Президент також зазначив, що на сьогодні його не все влаштовує в уряді. Водночас В.ЮЩЕНКО наголосив, що він твердо стоятиме на «правовій площині» і не допустить ревізії ні статусу Президента, ні статусу будь-якого іншого державного органу влади в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА і міністра культури і туризму Ігоря ЛІХОВОГО, призначених в уряд за квотою “Нашої України”. Відразу ж на ці посади було призначено Олександра ЛАВРИНОВИЧА та Юрія БОГУЦЬКОГО.

Водночас ВР перенесла розгляд заяв про відставку ще двох міністрів від “Нашої України” - охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА та у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА.

Як пояснив прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, сьогодні уряд не готовий внести свої кандидатури на ці посади.