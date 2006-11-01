Ющенко сподівається до кінця року побачити Путіна в Києві
16:11, 01 листопада 2006Політика
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Йде активна підготовка
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається до кінця року побачити Президента Росії Володимира ПУТІНА в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові.
«Йде активна підготовка до візиту В.ПУТІНА в Україну», - сказав Президент. Він зазначив, що візит В.ПУТІНА має відбутися для проведення засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін.
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