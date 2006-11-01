Ющенко сподівається до кінця року побачити Путіна в Києві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається до кінця року побачити Президента Росії Володимира ПУТІНА в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

«Йде активна підготовка до візиту В.ПУТІНА в Україну», - сказав Президент. Він зазначив, що візит В.ПУТІНА має відбутися для проведення засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін.