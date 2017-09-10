Саакашвілі зайшов в Україну без паспортного контролю і пішки вже пройшов три кілометри (відео)

Колишній президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі вже в Україні. Войовничо налаштовані активісти та учасники АТО з бійками прорвали колони силовиків і прикордонників на українському пункті пропуску і забрали з нейтральної території Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі незаконно перетнув український кордон – прикордонникиВсі разом вони пішки пішли на українську землю. Відповідно документи Саакашвілі українські прикордонники не перевіряли.

Наразі колона рухається пішки по дорозі, вже пройшли близько трьох кілометрів від пункту пропуску через кордон. Куди саме рухаються, не говорять.