Наша Україна просить не тягнути кота за хвіст

Політична партія “Народний Союз Наша Україна” наполягає на завершенні процедури відставки всіх міністрів-“нашоукраїнців” та вимагає від уряду та коаліції остаточного вирішення цього питання.

Про це йдеться у заяві «Нашої України» щодо відставки міністрів, оприлюдненій на сайті партії.

У документі зазначається, що сьогодні, вперше за нових конституційних умов, було прийнято рішення про політичну відставку міністрів. “Наша Україна” наголошує, що міністри покидають уряд як представники опозиційної політичної сили, яка прийняла рішення про неприпустимість їх перебування на посадах у Кабінеті Міністрів, сформованому так званої “антикризовою коаліцією”.

Причини такого рішення “Нашої України” та відповідного кроку міністрів, які довели свою професійність, є чіткими і зрозумілими. Уряд і так звана “антикризова коаліція” системно порушують Універсал національної єдності, який став політичною основою формування нинішнього складу Кабінету Міністрів.

На думку членів “Нашої України”, практична політика діючого уряду є антисоціальною та антинародною: запропонований проект бюджету на 2007 рік спрямований проти всіх верств населення – молоді, пенсіонерів, військовослужбовців, а також малого та середнього бізнесу. “Особливо ганебним є відродження тіньових схем у вільних економічних зонах, що дозволить “вимити” з бюджету біля 12 млрд. грн., фактичне зниження мінімальної заробітної плати на фоні запланованих показників інфляції та тотального зростання вартості комунальних платежів в 3-4 рази”, - зазначається у заяві.

Члени партії вважають, що діючий уряд також намагається ревізувати зовнішній курс України, поставивши під сумнів національні інтереси України – передусім європейську та євроатлантичну інтеграцію України. “Непрозорі переговори у газовій сфері, що призвели до підвищення ціни на газ до 130 дол., затягування вступу України до СОТ та натяки щодо продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на території України – ще одні важливі риси, які характеризують нинішню антидержавницьку політику так званої “антикризової коаліції””, - підкреслюють вони.

“Наша Україна” як опозиційна сила наголошує, що в таких умовах вона не несе і не може нести політичну відповідальність за діяльність цього уряду, робота якого спрямована на погіршення життя людей та створення перманентних криз. Тому, “Наша Україна” наполягає на завершенні процедури відставки всіх міністрів-“нашоукраїнців” та вимагає від уряду та коаліції остаточного вирішення цього питання.

“Наша Україна” висловлює своїм однопартійцям і однодумцям – Роману ЗВАРИЧУ, Ігорю ЛІХОВОМУ, Юрію ПОЛЯЧЕНКУ та Юрію ПАВЛЕНКУ – підтримку та подяку за державницьку позицію, професіоналізм, самовіддану працю на посадах міністрів, проявлену політичну відповідальність і мужність.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА і міністра культури і туризму Ігоря ЛІХОВОГО, призначених в уряд за квотою “Нашої України”. Відразу ж на ці посади було призначено Олександра ЛАВРИНОВИЧА та Юрія БОГУЦЬКОГО.

Водночас ВР перенесла розгляд заяв про відставку ще двох міністрів від “Нашої України” - охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА та у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА.

Як пояснив прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, сьогодні уряд не готовий внести свої кандидатури на ці посади.