Після скандалу навколо закону "Про освіту" Клімкін пообіцяв розвиток мов нацменшин
Міністр наголосив, що вже цього тижня МЗС надасть детальну інформацію щодо закону.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв подальший розвиток мов національних меншин в Україні. Про це він написав у Twitter після скандалу, який розгорівся навколо закону «Про освіту».
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"Україна й надалі робитиме все для розвитку української та гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин: це наш обов'язок",- написав Клімкін.
1/3 Україна й надалі робитиме все для розвитку української та гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин: це наш обов’язок— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 11, 2017
Також міністр підкреслив, що вже цього тижня МЗС надасть детальну інформацію щодо закону.
«Працюємо над шляхами втілення,а не емоційною інтерпретацією», - догдав міністр.
2/3Цього тижня Міносвіти надасть детальну інф щодо ЗУ Про освіту і його застос. Працюємо над шляхами втілення,а не емоційною інтерпретацією— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 11, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, у прийнятому Радою законі про освіту зазначено, що особам, які належать до національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.
Особам, що належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідної корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.
Крім того, у Прикінцевих положеннях закону встановлено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і почали одержання загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, що діють до набуття чинності даного закону, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.
Законом визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Також передбачено, що у навчальних закладах, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома і більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.