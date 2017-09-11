Після скандалу навколо закону "Про освіту" Клімкін пообіцяв розвиток мов нацменшин

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв подальший розвиток мов національних меншин в Україні. Про це він написав у Twitter після скандалу, який розгорівся навколо закону «Про освіту».

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"Україна й надалі робитиме все для розвитку української та гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин: це наш обов'язок",- написав Клімкін.

1/3 Україна й надалі робитиме все для розвитку української та гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин: це наш обов’язок — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 11, 2017

Також міністр підкреслив, що вже цього тижня МЗС надасть детальну інформацію щодо закону.

«Працюємо над шляхами втілення,а не емоційною інтерпретацією», - догдав міністр.

2/3Цього тижня Міносвіти надасть детальну інф щодо ЗУ Про освіту і його застос. Працюємо над шляхами втілення,а не емоційною інтерпретацією — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 11, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, у прийнятому Радою законі про освіту зазначено, що особам, які належать до національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, що належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідної корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Крім того, у Прикінцевих положеннях закону встановлено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і почали одержання загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, що діють до набуття чинності даного закону, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.

Законом визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Також передбачено, що у навчальних закладах, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома і більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.