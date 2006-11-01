Українська влада стає менш прозорою (результати опитування)

Громадська думка і експертні оцінки свідчать, що від початку літа рівень прозорості української влади зберігає тенденцію до зниження.

Такими є дані, отримані проектом “УНІАН – Прозора влада” в рамках щомісячних опитувань чотирьох фокус-груп громадського сектору.

У жовтні інтегрований індекс УНІАН, що визначає Рівень прозорості центральних владних інститутів в Україні, становив 3,9 бала за 10-бальною шкалою.

Нагадаємо, що у вересні цей показник був на рівні 3,81 бала, у серпні - 3,78 бала, у липні - 4,075 бала, у червні - 4,9 бали.

Для визначення інтегрованого індексу відкритості центральних органів влади опитуються чотири фокус-групи:

Індекс-1 визначають експерти - економісти, політологи, соціологи, працівники аналітичних центрів, тобто люди, які професійно працюють з інформацією про органи влади, контактують з владними структурами безпосередньо, отже, можуть оцінити ступінь їх відкритості, відповідальності і підзвітності суспільству;

Індекс-2 визначається як середньоарифметичне усіх оцінок, даних членами фокус-групи журналістів на підставі чотирьох критеріїв: оперативність та об`єктивність інформування ЗМІ прес-службою відомства; прозорість та демократичність для ЗМІ умов акредитації; доступність для ЗМІ керівників відомства та його фахівців; системність інформування ЗМІ, а через них – підзвітність громадськості (наявність регулярних брифінгів, організація відвідин відомства журналістами тощо);

Індекс-3 визначається як середньоарифметичне усіх оцінок під час заочного електронного голосування відвідувачів сайту УНІАН;

Індекс-4 визначається за результатами щомісячного опитування Соціологічною службою УНІАН більш як 1500 киян.

Інтегрований індекс відкритості центральних органів влади визначався за допомогою усіх чотирьох індексів-оцінок за формулою: Інд.-інтегр. = (Інд.-1 х 1,2 + Інд.-2 х 1,1 + Інд.-3 х 1,0 + Інд.-4 х 1,0):4. Тобто, коефіцієнти підвищують значення оцінок експертів (у 1,2 рази, тобто на 20%) і журналістів (у 1,1 рази, тобто на 10%), порівняно із більш суб’єктивними оцінками перехожих і користувачів Інтернет.

Інтегрований індекс “УНІАН – Прозора влада” визначає щомісяця. Також за вищеописаною методикою щомісяця визначається Рівень прозорості центральних владних інститутів в Україні.

У жовтні оцінки (за 10-бальною шкалою) виявилися наступними:

Верховна Рада України – 4,91 бала;

Президент України та Секретаріат Президента – 4,13;

Національний банк України – 3,97;

Кабінет Міністрів України – 3,47;

Рада національної безпеки та оборони України – 3,31.

Водночас, Інтегрований індекс прозорості міністерств та центральних органів лади зі спеціальним статусом у жовтні становив (за рівнем його зниження):

Міністерство закордонних справ – 5,48;

Міністерство оборони – 5,14;

Міністерство внутрішніх справ – 4,89;

Міністерство охорони здоров’я – 4,4;

Міністерство юстиції – 4,21;

Пенсійний фонд – 4,08;

Фонд державного майна – 3,96;

Міністерство економіки – 3,87;

Антимонопольний комітет – 3,74;

Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку – 3,47;

Міністерство фінансів – 3,17;

Державна митна служба – 3,13;

Міністерство охорони навколишнього середовища – 3,1;

Державна податкова адміністрація – 3,02;

Міністерство палива та енергетики – 2,91.

Стосовно оцінок центральних владних структур варто відзначити, що вони відображають тенденцію, яка зберігається протягом всього періоду досліджень. Так, парламент традиційно отримував найвищу оцінку протягом п’яти місяців (виключенням став вересень, коли більшу кількість балів за прозорість отримав Національний банк України, а парламент посів друге місце).

Тенденції спостерігаються і в Інтегрованому індексі прозорості міністерств та центральних органів влади зі спеціальним статусом. Зокрема, найвищу кількість балів традиційно отримують Міністерство закордонних справ (у жовтні – 5,48), Міністерство оборони (5,14), Міністерство внутрішніх справ (4,89) та Міністерство юстиції (4,21), а найнижчу - Державна податкова адміністрація (3,02), Міністерство палива та енергетики (2,91) та Державна митна служба (3,13).

Детальніше з жовтневими підрахунками можна ознайомитися на сторінці “Прозора влада” (випуск №5).