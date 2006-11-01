Черновецький заявляє, що Тимошенко хоче зламати його дух

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО за допомогою фракції БЮТ у Київраді хоче зламати його дух як всенародно обраного мера. Про це йдеться в заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, переданій УНІАН.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО та депутата Київської міськради Михайла БРОДСЬКОГО в організації блокування трибуни під час учорашньої сесії Київради.

«Хуліганськими вихватками в Київраді 31 жовтня 2006 року протягом всього періоду роботи сесії керували особисто БРОДСЬКИЙ і ТИМОШЕНКО - з центрального офісу БЮТ. Її метою було зламати мій дух як всенародно обраного мера, аби змістити мене з посади на користь БРОДСЬКОГО і розпочати контроль за грошовими потоками для наповнення, як мені здається, своїх кишень...”, - зазначає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у своїй заяві. Він також вважає, що депутатів фракції БЮТ, багато з яких йшло у владу заради ідеї, використали партійні керівники з метою досягнення влади і особистого збагачення.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє детальніше розповісти про це на завтрашній прес-конференції.

Крім того, він наполягає на тому, щоб Ю.ТИМОШЕНКО взяла участь у теледебатах на телеканалі «Інтер», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА. «Я не зважаю на голослівні заяви Юлії Володимирівни, а відмову від теледебатів вважаю політичним популізмом. Думаю, що політик такого рангу не може витрачати час на зайві дискусії: він або приймає запрошення, або відмовляється», - впевнений столичний мер.

Як повідомляв УНІАН, учора під час сесії Київради фракція БЮТ за підтримки фракції “Нашої України” та депутатської групи Віталія Кличка двічі блокували трибуну, наполягаючи на врахуванні їхніх пропозицій щодо бюджету та щодо регламенту голосування.