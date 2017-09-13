Меджліс заявив про юридичну нікчемність вироку Чийгозу і закликав до санкцій проти учасників судилища

Меджліс кримськотатарського народу заявляє про юридичну нікчемність незаконного вироку заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу і закликає до персональних санкцій на міжнародному рівні для учасників незаконного судового процесу.

Про це йдеться у розміщеній на Facebook-сторінці голови Меджлісу Рефата Чубарова заяві у зв’язку з винесенням російським окупаційним судом незаконного та неправомірного вироку Чийгозу.

Наголошується, що російська окупаційна влада безпідставно звинуватила Чийгоза начебто в «організації масових заворушень».

«Меджліс кримськотатарського народу заявляє про юридичну нікчемність рішення, прийнятого російським окупаційним судом щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза», - зазначається у тексті.

Такими ж юридично нікчемними, підкреслює Меджліс, є й інші рішення, ухвалені російськими окупаційними судами на території тимчасово окупованого Криму або на території материкової Росії щодо громадян України - мешканців Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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У Меджлісі зауважують, що певні категорії учасників незаконного судового процесу, які представляли сторону звинувачення Чийгоза, а саме, - призначені російською окупаційною владою слідчі, прокурори, судді та лжесвідкі, скоїли дії, які підпадають під кримінальне переслідування згідно чинного законодавства України та норм міжнародного права.

«Проти таких учасників також мають бути застосовані персональні санкції на міжнародному рівні», - підкреслюється у заяві.

Автори заяви зазначають, що Меджліс кримськотатарського народу усвідомлює, що зазначеним незаконним рішенням російські окупанти переслідують цілі «жорстокої помсти» Чийгозу, який категорично відкинув пропозиції щодо співпраці з окупаційною владою, а також залякування кримськотатарського народу, який зберігає єдність і непокірність російським окупантам.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень.

11 вересня 2017 року так званий «Верховний суд» окупованого Криму засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі.

12 вересня адвокат Чийгоза Микола Полозов заявив, що подав дві апеляційні скарги і вимагає скасувати вирок нелегітимного суду, винесений його підзахисному. Захист після розгляду апеляції Верховним судом РФ на цей вирок має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.