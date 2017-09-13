Порошенко та генсек ОБСЄ скоординували підходи щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко і новопризначений генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Томас Ґремінґер скоординували підходи щодо розміщення миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко під час зустрічі привітав посла Ґремінґера з обранням на посаду генсека ОБСЄ.

Президент також поінформував про розвиток ситуації на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей, а також окреслив бачення стратегії деокупації Криму.

Також співрозмовники обговорили діяльність СММ ОБСЄ та потреби зміцнення оперативної роботи Місії. Порошенко звернувся до генсека з проханням сприяти наданню СММ нового технічного оснащення, що підвищить якість повсякденної роботи спостерігачів СММ. Було наголошено на важливості повного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово окупованої території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

Читайте такожГеращенко сподівається, що Німеччина підтримає ініціативу щодо миротворців ООН на Донбасі без участі росіян

«Сторони скоординували також підходи щодо розміщення миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу. Петро Порошенко наголосив на важливості налагодження інтенсивного діалогу між ОБСЄ та ООН з даного питання», - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час зустрічі президент закликав генсека задіяти всі можливі механізми Організації, щоб звільнити українських політичних в’язнів в Росії та Криму, а також заручників, що утримуються російськими окупаційними військами на Донбасі.

У свою чергу Ґремінґер привітав призначення спеціального представника України з придністровського врегулювання.

Як повідомляв УНІАН, питання введення миротворців ООН на Донбас президент Петро Порошенко підніме на Генасамблеї в Нью-Йорку.