Саакашвілі має намір приїхати до Києва 19 вересня

Позбавлений українського громадянства колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про намір провести мітинг у Києві 19 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі повідомив сьогодні під час мітингу на його підтримку на Центральній площі Чернівців.

Зокрема, кажучи про плани на найближчий час, Саакашвілі заявив, що продовжуватиме їздити населеними пунктами України, а 19-го вересня планує провести мітинг у Києві.

«Зараз ми оголошуємо, що ми будемо збиратися по всій Україні. У мене був сьогодні гарний досвід першого приїзду в Чернівці. Мені казали: «Завтра 13-те, не треба їхати». А я сказав: «Тринадцяте, тринадцяте, але це Чернівці. І Чернівці завжди будуть гарним початком», - заявив Саакашвілі.

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«Ми підемо ще по кількох містах. Потім буде Київ. 19-те – це, наскільки я чув, День Архангела Михаїла – хранителя Києва. Треба Київ терміново рятувати», - вважає політик.

«Ми всі перемістимося в Київ, і це буде початок. А потім, через кілька тижнів, нас буде значно більше, а потім усе закінчиться точно так само, як все закінчилось у пункті пропуску «Шегині», - додав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 вересня, Саакашвілі відвідав Форум видавців у Львові, а потім поїхав у Чернівці.

Позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі 10 вересня вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально «внесли» їх на територію України.

Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконного перетинання кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.