Земельні махінації на понад 3 мільйони: у НАБУ розповіли подробиці про затримання депутата Київради (інфографіка)

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП 13 вересня затримали депутата Київської міської ради та його ймовірного спільника за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 та ст.209 Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

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За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 млн грн.

Так, на думку детективів Бюро, суть схеми полягала в тому, що посадовець за допомогою родича заволодів земельними ділянками у Шевченківському районі Києва, що перебувають у комунальній власності. Після цього він легалізував здобуті злочинним шляхом ділянки, внісши їх до статутного фонду заснованого ймовірним спільником товариства.

"Наразі детективи НАБУ та прокурори САП здійснюють необхідні слідчі дії з метою отримання додаткових доказів, встановлення інших ймовірних учасників корупційної схеми, а також викриття інших епізодів незаконного заволодіння земельними ділянками на території м. Києва", - сказано у повідомленні.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

Раніше про затримання депутата Київради Кримчака з посиланням на його оточення писала "Українська правда". Повідомлялось, що за часів керівництва містом Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на вулиці Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам родини чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака.