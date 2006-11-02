Ахметов і Тарута сильно вразили німецького посла

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Райнхард ШЕФЕРС упевнений, що об`єднає зусилля Ріната АХМЕТОВА і Сергія ТАРУТИ для зміцнення українсько-німецької співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол повідомив вчора в Донецьку на зустрічі з журналістами.

"Я постараюся зробити все, щоб залучити і одного, і другого до посилення співпраці між нашими країнами", - сказав Р.ШЕФЕРС. При цьому він висловив переконаність в успіху: "Я вважаю, що це мені вдасться".

За словами посла, під час свого дводенного візиту до Донецька він мав зустріч з Р.АХМЕТОВИМ і С.ТАРУТОЮ, і вони справили на нього "сильне враження".

"АХМЕТОВ – це вражаюча особа… АХМЕТОВ і ТАРУТА – люди різного складу, але ТАРУТА також справив сильне враження", - сказав Р.ШЕФЕРС.

На прохання журналістів розповісти, про що він говорив з Р.АХМЕТОВИМ, посол дипломатично відповів, що йшлося "здебільшого про футбол".

"Я не можу розкрити вам деталі нашої розмови… Розмова стосувалася здебільшого футболу, але торкнулися і політичних тем", - сказав посол.

Довідка УНІАН. Р.АХМЕТОВ – народний депутат України (Партія регіонів); президент ЗАТ "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)". Власник корпорації «Систем Кепітал Менеджмент».

С.ТАРУТА - голова Ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу».