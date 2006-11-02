Ірину Геращенко призначено президентом УНІАН

Президентом Інформаційного агентства УНІАН призначено Ірину ГЕРАЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, у четвер генеральний директор агентства Олег НАЛИВАЙКО представив колективу новопризначеного президента агентства. Як пояснив він, акціонери УНІАН запровадили нову посаду в структурі менеджменту.

Коментуючи своє призначення І.ГЕРАЩЕНКО підкреслила, що бачить своєю головною метою – “посилення структури, розширення та збільшення кола передплатників, запуск серії нових інформаційних продуктів, нових проектів, а також виведення УНІАН на лідерські позиції в українському інформаційному просторі”.

За словами президента агентства, вона “докладе свій професійний досвід для зміцнення позицій агентства в умовах зростання конкуренції у медіа-сфері, щоб передплатники УНІАН відчули нову високу якість”.

“Я рада знову повернутися в журналістський цех, – сказала вона, нагадавши, що завжди керується у своїй професійній діяльності принципами “свободи слова, неупередженості, незаангажованості інформації, високих журналістських стандартів та професіоналізму”.

І.ГЕРАЩЕНКО підкреслила, що жодних кадрових змін, зокрема й у менеджменті агентства, не буде. “Ми працюватимемо єдиною командою”, – сказала вона.

Довідка УНІАН. Ірина ГЕРАЩЕНКО – за фахом журналіст, до 2001 року працювала провідним коментатором, заввідділом політики телеканалу “Інтер”; у 2002–2004 роках – прес-секретарем лідера опозиції Віктора ЮЩЕНКА; з 2005-го – по вересень 2006 року – прес-секретарем Президента України.