Із України видворили 14 грузинів

14 громадян Грузії, затриманих раніше на Закарпатті при спробі нелегально потрапити до Словаччини, а потім до Австрії, вчора вирушили на батьківщину.

Цю групу чоловіків співробітники Державної прикордонної служби України видворили з Іллічівська поромом „Грейсвальд” до Поті, повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби.

Усього з початку цього року українські прикордонники відправили з України у добровільному та примусовому порядку понад 4 тис. 500 нелегальних мігрантів, з них близько 400 громадян Грузії.