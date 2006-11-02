Із України видворили 14 грузинів
10:56, 02 листопада 2006Політика
840
Прикордонники посадили їх на пором
14 громадян Грузії, затриманих раніше на Закарпатті при спробі нелегально потрапити до Словаччини, а потім до Австрії, вчора вирушили на батьківщину.
Цю групу чоловіків співробітники Державної прикордонної служби України видворили з Іллічівська поромом „Грейсвальд” до Поті, повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби.
Усього з початку цього року українські прикордонники відправили з України у добровільному та примусовому порядку понад 4 тис. 500 нелегальних мігрантів, з них близько 400 громадян Грузії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter